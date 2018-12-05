Анастасия Ивлеева показала подписчикам поцелуй с полуобнажённым Элджеем на фото в Instagram

Звезда Instagram и ведущая "Орла и Решки" не часто показывает фанатам совместные фотографии с возлюбленным Элджеем. До этого Ивлеева выкладывала снимок с рэпером в его концертном образе, однако последний кадр оказался более повседневным. Знаменитости в компании друзей нежно обнимаются и целуются.Элджей запечатлён с голым торсом, поэтому пользователи соцсети смогли в подробностях рассмотреть его многочисленные татуировки. Отметили подписчики блогерши и странную причёску её бойфренда. Ивлеева же надела спортивный наряд, толстовку и яркие лосины, собрав волосы в аккуратный хвост.Хотя большинство поклонников ведущей умилилось их отношениям с музыкантом, признавшись, что вместе они прекрасно смотрятся, нашлись и критики. Не воспринимающие специфическую внешность Элджея читатели блога назвали пару "красавицей и чудовищем", а также выразили непонимание, как гламурная Ивлеева могла полюбить рэпера.