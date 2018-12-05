АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Сделай себя сам": Сироты, достигшие мировой славы
EUR 75.66 USD 66.45
Курс валют на 05.12.2018

Анастасия Ивлеева показала подписчикам поцелуй с полуобнажённым Элджеем на фото в Instagram

Анастасия Ивлеева тронула подписчиков в Instagram поцелуем с полуобнажённым Элджеем, опубликовав новое фото. Поклонники пары отметили, что она прекрасно смотрится в повседневной обстановке.
Анастасия Ивлеева показала подписчикам поцелуй с полуобнажённым Элджеем на фото в Instagram

Звезда Instagram и ведущая "Орла и Решки" не часто показывает фанатам совместные фотографии с возлюбленным Элджеем. До этого Ивлеева выкладывала снимок с рэпером в его концертном образе, однако последний кадр оказался более повседневным. Знаменитости в компании друзей нежно обнимаются и целуются.

Элджей запечатлён с голым торсом, поэтому пользователи соцсети смогли в подробностях рассмотреть его многочисленные татуировки. Отметили подписчики блогерши и странную причёску её бойфренда. Ивлеева же надела спортивный наряд, толстовку и яркие лосины, собрав волосы в аккуратный хвост.

Хотя большинство поклонников ведущей умилилось их отношениям с музыкантом, признавшись, что вместе они прекрасно смотрятся, нашлись и критики. Не воспринимающие специфическую внешность Элджея читатели блога назвали пару "красавицей и чудовищем", а также выразили непонимание, как гламурная Ивлеева могла полюбить рэпера.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Бородина в эфире «Дома-2» довела Илью
В Волгограде 9 транспортных средств попали в ДТП
Ученые: Рис может быть опасен для здоровья
Ольга Бузова и другие звёзды выступили на зимней
Татьяна Навка оказалась совладелицей
В Ростуризме назвали самые популярные у россиян
Певица Виктория Дайнеко поставила дома необычную
Анастасия Ивлеева показала подписчикам поцелуй с
Эскадра НЛО была замечена свидетелями события в
Брежнева опубликовала сексуальный снимок с
Лайма Вайкуле продает свой роскошный особняк в
Ученые установили, что пчелы-бунтари могут быть
В полиции Москвы опровергли информацию о розыске
На Камчатке нашли тело ребенка в стиральной машине
Агата Муцениеце публиковала фотографию с мужем и
Специалист рассказал ,что огромный НЛО в форме
Евгения Феофилактова: Родители Антона Гусева не
Светлана Ходченкова произвела фурор на закрытой
Дерматологи сообщили о том, как избежать
Алена Хмельницкая разместила в Instagram
Ученые сравнили цикад-снайперов в процессе
Анна Седокова ведет борьбу за наследство
Пожилая супруга Гогена Солнцева Екатерина
Звезда Дома-2 Александр Гобозов показал свою
Звезда Дома-2 Катя Колисниченко в Instagram
Tata сконструировала новый кроссовер Harrier на
Эксперты: Запрет творчества рэперов не решит
«Турбо» и «Газпром нефть» начали продавать бензин
Ford зарегистрировал новое товарное имя Mach E
Ученые выяснили, когда супруги прекращают ругаться
Просмотреть все новости