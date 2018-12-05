Эскадра НЛО была замечена свидетелями события в Саудовской Аравии





Инцидент случился вечером, когда горожане обратили внимание на загадочную вереницу огней рядом с коммуникационной компанией. Сначала там появились два внеземных объекта пришельцев, к которым потом присоединился еще один НЛО.Затем корабли гуманоидов зависли в воздухе, образовав форму треугольника, после чего на большой скорости улетели в выбранном направлении. Исследователи после просмотра видео отметили, что инопланетяне уже начали вторжение в страны Востока, устав от исследования Европы.