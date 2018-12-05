Ученые сравнили цикад-снайперов в процессе испражнения с катапультами
Ученые в области физики исследовали необычный метод, с помощью которого отходы жизнедеятельности выводятся из организма цикад из семейства Proconiini (в английском варианте –sharpshooters - снайперы). Специалисты установили, что эти насекомые не зря получили такое название: они способны «стрелять» каплями испражнений за счет особого приспособления на тельце, функционирующего как катапульта.
Суть работы исследователей заключалась в том, что они фиксировали поведение цикад на высокоскоростную видеокамеру. Просмотрев видеозапись, физики сделали следующие выводы. Маленький вырост на брюшке насекомого хорошо впитывает жидкость, в связи с чем фекалии формируются в нем в виде капли. Также эксперты установили, что для запаса энергии эта часть тельца цикады способна деформироваться как пружина. В процессе высвобождения энергии капля отходов пищеварения выводится из организма в воздух со скоростью, превышающей гравитацию Земли примерно в 20 раз.
Авторы работы пока не знают наверняка, зачем цикадам такая сложная выделительная система, но они предполагают, что она появилась у цикад из-за их прожорливости. За день эти существа способны съесть пищу массой до 300 раз больше массы собственного тела, поэтому такой способ выведения отходов необходим им для обеспечения нормального обмена веществ в организме.
Примечательно, что если оказаться под деревом, усеянным цикадами, то можно попасть под ливень из их фекалий в прямом смысле этого слова.
Суть работы исследователей заключалась в том, что они фиксировали поведение цикад на высокоскоростную видеокамеру. Просмотрев видеозапись, физики сделали следующие выводы. Маленький вырост на брюшке насекомого хорошо впитывает жидкость, в связи с чем фекалии формируются в нем в виде капли. Также эксперты установили, что для запаса энергии эта часть тельца цикады способна деформироваться как пружина. В процессе высвобождения энергии капля отходов пищеварения выводится из организма в воздух со скоростью, превышающей гравитацию Земли примерно в 20 раз.
Авторы работы пока не знают наверняка, зачем цикадам такая сложная выделительная система, но они предполагают, что она появилась у цикад из-за их прожорливости. За день эти существа способны съесть пищу массой до 300 раз больше массы собственного тела, поэтому такой способ выведения отходов необходим им для обеспечения нормального обмена веществ в организме.
Примечательно, что если оказаться под деревом, усеянным цикадами, то можно попасть под ливень из их фекалий в прямом смысле этого слова.
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:07