Известные личности, женившиеся на родственниках





Всемирно известный физик-теоретик в детстве часто общался со своей кузиной по линии матери Эльзой Лёвенталь. Позже их жизненные дороги разошлись, каждый из них обзавёлся собственной семьёй и детьми. Через какое-то время Альберт Эйнштейн снова увиделся с двоюродной сестрой, уже расставшейся со своим мужем. Учёный развёлся со своей первой супругой Милевой Марич и женился на Эльзе, удочерив её двоих детей. С ней он прожил всю оставшуюся жизнь.Знаменитая на весь мир королевская чета – родственники по двум линиям, являясь троюродными сестрой и братом по линии датского монарха Кристиана IX и четвероюродными – по линии королевы Виктории. Встреча будущих супругов впервые произошла, когда Филиппу было 13 лет, а Елизавете – 8.Знакомство, как и ожидалось, закончилось браком – в 1947 году, как только невесте исполнился 21 год. Пара вместе уже в течение 70-ти лет.Первая супруга Генриха Екатерина Арагонская до брака с ним была женой его брата Артура, умершего от туберкулёза в 19-летнем возрасте. После этого вдова немедленно объявила, что её первый семейный союз не может считаться действительным, поскольку он не был закреплён, как тогда полагалось, брачной ночью.Генрих VIII женился на Екатерине Арагонской, несмотря на то, что она приходилась ему троюродной сестрой. Однако короля это не очень беспокоило – гораздо больше его смущал тот факт, что он взял в жёны вдову собственного брата. Когда же у молодожёнов не получилось зачать наследника, монарх принял это за проклятие из-за брака с женой Артура.Само супружество оказалось непродолжительным. После Екатерины Арагонской у Генриха было еще пять жен, каждая из которых приходилась ему родственницей, пусть даже в минимальной степени.8-й американский президент предпочитал не затрагивать в разговорах тему ранней смерти своей жены Ханны. Согласно историческим данным, они приходились друг другу кузенами. Будущие супруги вместе росли в Нью-Йорке в голландской диаспоре. В какой-то момент они поняли, что любят друг друга, и узаконили свои отношения. В счастливом браке родились 5 детей, но в 35-летнем возрасте женщина скончалась от туберкулеза. Более Мартин Ван Бюрен не женился.Их брак заключался по расчёту, а также они состояли в родстве, приходясь друг другу кузенами. Однако на удивление их семейный союз оказался удачным. Принц Альберт и королева Виктория до сих пор считаются самыми образцовыми и любящими супругами в современной истории королевской династии. Казалось, они друг друга просто обожали. В браке, который продлился 21 год, на свет появилось 9 детей. После смерти принца Альберта в 42-летнем возрасте его вдова до последних дней жизни носила траурное платье.Брак одного из самых необычных писателей в мире также отличался неординарностью. В 27 лет он женился на 13-летней кузине Вирджинии – по слухам, чтобы уберечь от нищеты её семью. С течением времени супруги прониклись друг к другу уважением и любовью. После смерти жены Эдгар Алан По посвятил ей самые трогательные поэтические произведения, в том числе и «Аннабель Ли».Английского натуралиста и его кузину связывало многое. Именно она, в отличие от остальных членов семьи, поддержала идею двоюродного брата отправиться путешествовать на корабле «Бигль». Дарвин предлагал Веджвуд стать его женой не один раз, но всё время получал отказ, так как девушка не могла оставить своих сестру и мать.Лишь в 30 лет Веджвуд, наконец, приняла предложение руки и сердца на тот момент 29-летнего Дарвина. Брак оказался долгим и счастливым, а плодом любви стало появление на свет 10 детей, но 3 из них умерли в раннем возрасте, а остальные были очень болезненными. Натуралист опасался, что причина тому – родственная близость с женой.Их семейный союз был создан для укрепления двух королевских династий – Бурбонов и Габсбургов, а потому неудивительно, что супруги приходились друг другу троюродными кузенами и четвероюродными племянниками.Бывший политический деятель Франции, в своё время возглавлявшая Министерство жилстроительства и развития городов, является истовой католичкой и яростным борцом за запрет однополых браков. Однако такая позиция не мешает Кристин Бутен приходиться женой собственному двоюродному брату Луи, что в католицизме тоже не одобряется.