Учёные: Новый ген позволит есть сколько угодно без вреда для фигуры





Группа учёных из Университета Флиндерса во время лабораторных исследований обнаружила, что при удалении у мышей гена под названием RCAN1 в организме останавливался процесс накопления вредного жира. Во время последующих наблюдений за грызунами удалось установить, что отсутствие RCAN1 позволило им есть сколько угодно жирной пищи, не набирая при этом ни грамма лишнего веса. Теперь эксперты планируют определить эффективность данного метода для людей. Профессор Дэмиен Китинг сказал: «Ожирение является глобальной проблемой человечества, приводящей к увеличению риска серьезных заболеваний, таких как диабет типа 2, и болезни сердца, но отсутствуют возможности для его эффективного терапевтического лечения. В организме человека есть два типа жиров: коричневый жир сжигает энергию, а белый жир хранит энергию. Блокировка работы гена RCAN1 помогает уменьшить количество вредных отложений, преобразовывая их в полезные, которые перерабатываются, открывая таким образом возможности для создания эффективного препарата в борьбе с ожирением».Со слов учёных, им уже удалось разработать препараты, основное действие которых нацелено на белок, производимый геном. Теперь экспериментальным путём им следует выяснить, ингибируют ли они RCAN1. В случае, если дальнейшие исследования завершаться успешно, наука сможет представить совершенно новый способ борьбы с ожирением, благодаря которому человек сможет есть сколько угодно пищи без вреда для фигуры, а также не увеличивая количество физических нагрузок.Известно, что правительство Австралии уже поддержало учёных предоставлением финансирования для дальнейших исследований, что не удивительно, так как проблема ожирения там широко распространена.