Ученые: Брюссельская капуста поможет ускорить похудение в области живота





Эксперты уверены, что популярная овощная культура не только уничтожает килограммы, но и улучшает работу органов пищеварения. Брюссельская капуста является низкокалорийной, поэтому есть её можно сколько угодно. Она богата на марганец, фосфор, железо и витамины А и К. Однако брюссельская капуста отличается от других овощей содержанием белка, который считается строительным материалом мышц.Ученые провели исследования, в результате оказалось, что 1114 участников-любителей брюссельской капусты имели меньше жира в области живота. Эксперты решили, что это связано с волокнами, содержащимися в овощной культуре.