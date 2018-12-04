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Ученые: Брюссельская капуста поможет ускорить похудение в области живота

Ученые заявили, что похудение в области живота может ускорить такой полезный продукт, как брюссельская капуста. Информацию об эффективном снижении веса опубликовало Daily Star.
Ученые: Брюссельская капуста поможет ускорить похудение в области живота

Эксперты уверены, что популярная овощная культура не только уничтожает килограммы, но и улучшает работу органов пищеварения. Брюссельская капуста является низкокалорийной, поэтому есть её можно сколько угодно. Она богата на марганец, фосфор, железо и витамины А и К. Однако брюссельская капуста отличается от других овощей содержанием белка, который считается строительным материалом мышц.

Ученые провели исследования, в результате оказалось, что 1114 участников-любителей брюссельской капусты имели меньше жира в области живота. Эксперты решили, что это связано с волокнами, содержащимися в овощной культуре.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:23

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