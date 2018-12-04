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Ученые: Единороги из Ледникового периода существовали в эпоху современных людей

Ученые заявили, что единороги, которые существовали в Ледниковый период, могли существовать в эпоху современных людей. Исследование было опубликовано в издании Nature.

Ученые: Единороги из Ледникового периода существовали в эпоху современных людей


Единорогов относили к полумифическим существам из древней литературы. Согласно предположениям, они являются прообразами современного носорога. По мнению экспертов, данные животные могли существовать во времена Homo Sapiens. Из проведённого исследования следует, что данные существа исчезли около 39 000 лет назад. Раньше предполагалось, что данная дата составляла около 200 000 лет. Новостное издание «ПолитЭксперт» сообщает, что единорог имел огромные размеры. Его вес составлял около 3,5 тонн. К примеру, белый носорог, являясь одним из самых больших животных на планете, имеет вес примерно в 2,5 тонны. Удлиненный его рог намного больше прочих носорогов. По всей видимости, это результат костного выпячивания в районе лобной кости черепа. Из этого следует, что основание рога является намного большим в сравнении с прочими современными представителями вида.

Ученые, проведя исследование, определили, что данный вид существовал на территории Азии, а также Европы около 39 тысяч лет назад, когда уже были современные люди. Согласно предположениям, единорог обитал на территории Казахстана, центральной/западной России, Украины, Азербайджана, Узбекистана, Монголии, а также Китая.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:11

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