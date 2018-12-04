Учёные: Химические соединения из духов и моющих влияют на раннее половое созревание





Учёные уже давно предполагали, что химические вещества, содержащиеся в разного рода аэрозолях, туалетном мыле, моющих средствах, косметике и парфюмах оказывают влияние на раннее половое созревание. Новое же исследование позволило установить, насколько сильно и продолжительно может быть это воздействие. В масштабном исследовании принимали участие сначала беременные женщины, а позже и их дети, за которыми наблюдали до 13 лет. Эксперты смогли проследить, каким образом и какие именно группы химических веществ, попадая в организм будущей матери, ещё в утробе изменяют возраст наступления полового созревания будущих детей. Всего в исследовании устанавливалось влияние трёх разных видов химических веществ, куда вошли фталаты, содержащиеся в парфюмах, парабены — консерванты из косметики, и фенолы, используемые в моющих и мыльных продуктах.Учёные отследили чёткую связь между уровнем фталатов, определяемых в моче беременной женщины, и наступлением полового созревания у родившейся от такой матери девочки — у ребёнка раньше начинали вырастать волосы на половых органах. У детей испытуемых, чьи анализы во время беременности показали повышенную дозу фенола, отмечалось раннее наступление менструации. Стоит отметить, то чем выше показатель химического вещества в организме будущей матери, тем скорее у девочки наступает период полового созревания. Авторы исследования отмечают, что науке необходимо ещё много и усердно изучать данный вопрос, так как раннее половое развитие нередко становится причиной развития разных видов рака.