Учёные: Раннее обучение чтению ставит под угрозу грамматические навыки детей





Группа учёных из Института психолингвистики им. Макса Планка и Еврейского университета в Иерусалиме провела эксперимент, который подтвердил теорию о том, что ранее обучение дошкольников чтению отдельных слов ставит под угрозу будущие грамматические навыки. Эксперты отобрали группу детей в возрасте до 6 лет, которые на момент начала исследования ещё не умели читать, и предложили им просмотреть короткий мультфильм с выдуманным персонажем. Забавный монстр на экране с определённой периодичностью проговаривал одни и те же фразы на иностранном языке, рассказывая детям, что в данный момент изображено рядом с ним. После просмотра 4-минутного ролика каждый ребёнок был опрошен специалистом. Оказалось, что основная часть респондентов практически идеально усвоила грамматические связи между членами предложения в услышанных фразах, а вот с запоминанием справились не все.Аналогичный эксперимент был проведён 6 месяцами позже, когда контрольная группа детей прошла часть дошкольной подготовки и научилась читать, выделяя в контексте слова, как отдельные единицы. Просмотр ролика с тем же персонажем, но новыми речевыми конструкциями, дал несколько иные результаты. Основная часть испытуемых продемонстрировала снижение понимания грамматических связей между членами предложения, лучше проявив себя в запоминании новых слов. Со слов авторов исследования, эксперимент наглядно демонстрирует не только особенности обучения дошкольников, но и подводит к выводу, что каждый человек для эффективного изучения иностранного языка должен сначала уделить внимание грамматическим особенностям, после чего можно приступать к тренировке чтения и говорения.