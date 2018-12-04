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В симуляции ученые показали последствия падения астероида в океан Земли

Американские ученые создали симуляцию падения разных астероидов в Мировой океан Земли с возможными последствиями. Короткий ролик, созданный сотрудниками Лос-Аламосской национальной лаборатории, демонстрирует, как будет возмущаться водная поверхность планеты, если на нее упадет большой или маленький астероид под наклонным или касательным углом.

В симуляции ученые показали последствия падения астероида в океан Земли


Падение небольшого астероида, не успевшего распасться на множество осколков, не будет сопровождаться сильным взрывом. Однако, при падении небесного тела в океан под наклонным углом существует вероятность возникновения огромного цунами. По словам создателей, симуляции Галена Р. Гислера и Джона М. Пакетта, учитывая, что большую часть поверхности Земли покрывает Мировой океан, то падение гипотетического астероида стоит ждать именно в него.

Космическое агентство NASA ежедневно следит за потенциально опасными астероидами. Регулярно в список сближающихся объектов с Землей вносятся новые небесные тела. Ученые успокаивают, отмечая, что столкновение планеты с астероидами, чьи размеры превышают 1,5 км, происходит раз в миллион лет. А для борьбы с небольшими астероидами разрабатываются специальные космические программы.




 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:15

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