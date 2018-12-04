В симуляции ученые показали последствия падения астероида в океан Земли
Американские ученые создали симуляцию падения разных астероидов в Мировой океан Земли с возможными последствиями. Короткий ролик, созданный сотрудниками Лос-Аламосской национальной лаборатории, демонстрирует, как будет возмущаться водная поверхность планеты, если на нее упадет большой или маленький астероид под наклонным или касательным углом.
Падение небольшого астероида, не успевшего распасться на множество осколков, не будет сопровождаться сильным взрывом. Однако, при падении небесного тела в океан под наклонным углом существует вероятность возникновения огромного цунами. По словам создателей, симуляции Галена Р. Гислера и Джона М. Пакетта, учитывая, что большую часть поверхности Земли покрывает Мировой океан, то падение гипотетического астероида стоит ждать именно в него.
Космическое агентство NASA ежедневно следит за потенциально опасными астероидами. Регулярно в список сближающихся объектов с Землей вносятся новые небесные тела. Ученые успокаивают, отмечая, что столкновение планеты с астероидами, чьи размеры превышают 1,5 км, происходит раз в миллион лет. А для борьбы с небольшими астероидами разрабатываются специальные космические программы.
Падение небольшого астероида, не успевшего распасться на множество осколков, не будет сопровождаться сильным взрывом. Однако, при падении небесного тела в океан под наклонным углом существует вероятность возникновения огромного цунами. По словам создателей, симуляции Галена Р. Гислера и Джона М. Пакетта, учитывая, что большую часть поверхности Земли покрывает Мировой океан, то падение гипотетического астероида стоит ждать именно в него.
Космическое агентство NASA ежедневно следит за потенциально опасными астероидами. Регулярно в список сближающихся объектов с Землей вносятся новые небесные тела. Ученые успокаивают, отмечая, что столкновение планеты с астероидами, чьи размеры превышают 1,5 км, происходит раз в миллион лет. А для борьбы с небольшими астероидами разрабатываются специальные космические программы.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:15