В симуляции ученые показали последствия падения астероида в океан Земли





Падение небольшого астероида, не успевшего распасться на множество осколков, не будет сопровождаться сильным взрывом. Однако, при падении небесного тела в океан под наклонным углом существует вероятность возникновения огромного цунами. По словам создателей, симуляции Галена Р. Гислера и Джона М. Пакетта, учитывая, что большую часть поверхности Земли покрывает Мировой океан, то падение гипотетического астероида стоит ждать именно в него.Космическое агентство NASA ежедневно следит за потенциально опасными астероидами. Регулярно в список сближающихся объектов с Землей вносятся новые небесные тела. Ученые успокаивают, отмечая, что столкновение планеты с астероидами, чьи размеры превышают 1,5 км, происходит раз в миллион лет. А для борьбы с небольшими астероидами разрабатываются специальные космические программы.