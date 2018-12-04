Учёные объяснили вызванную страхом на первом свидании диарею





Как пишет Daily Mail, Университет в Западном Сиднее обратил внимание на частые проблемы с диареей во время свидания с новым знакомым. Винсент Хо, будучи гастроэнтерологом, не считает такой "сбой" в работе кишечника редким явлением. Во время стресса импульсы мозга передаются желудку. Диарея является реакцией на угрозу или неожиданное происшествие.Переваривание пищи требует времени и энергии тела, однако в экстренных ситуациях организму нужны силы, чтобы справиться с возникшей проблемой. Так, пищеварение замедляется в желудке, но в толстой кишке ускоряется.Это можно проследить на больных функциональной диспепсией. Отрицательные воспоминания вызывают синдром раздражённого кишечника. Помочь в таком случае могут поведенческие стратегии, например, когнитивная терапия.