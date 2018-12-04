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Алиана Устиненко-Гобозова отказывается уходить с проекта "Дом-2"

Участница телепроекта Дом-2 Алиана Устиненко-Гобозова, хоть и с перерывами, но уже долго-долго находится на телестройке.

Здесь она успела выйти замуж, родить сынишку, успела развестись. А сейчас девушка усердно подыскивает тебе себе очередную половинку.

Алиана Устиненко-Гобозова отказывается уходить с проекта "Дом-2"

Напомним, сам Александр Гобозов, после того, как на проект пришла Алиана, ушел поскорее, ведь совместное нахождение на периметре противопоказано для них.

Но и сама Алиана так и не смогла отыскать себе достойного парня за такое продолжительное время. Девушка из Волгограда сначала строила любовь с Андреем Шабариным, правда, быстро свернула все отношения из-за репутации Андрея.

Алиана Устиненко-Гобозова отказывается уходить с проекта "Дом-2"

И вот стало известно, что, несмотря на тщетные попытки найти любовь в реалити-шоу, Алиана уходить с проекта не собирается. Она уже объявила кастинг и, потирая руки, ожидает прихода новых мальчиков, с кем можно начать выстраивать новые отношения.

И, чем чёрт не шутит, может даже создать семью.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:20

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