Алиана Устиненко-Гобозова отказывается уходить с проекта "Дом-2"

Здесь она успела выйти замуж, родить сынишку, успела развестись. А сейчас девушка усердно подыскивает тебе себе очередную половинку.Напомним, сам Александр Гобозов, после того, как на проект пришла Алиана, ушел поскорее, ведь совместное нахождение на периметре противопоказано для них.Но и сама Алиана так и не смогла отыскать себе достойного парня за такое продолжительное время. Девушка из Волгограда сначала строила любовь с Андреем Шабариным, правда, быстро свернула все отношения из-за репутации Андрея.И вот стало известно, что, несмотря на тщетные попытки найти любовь в реалити-шоу, Алиана уходить с проекта не собирается. Она уже объявила кастинг и, потирая руки, ожидает прихода новых мальчиков, с кем можно начать выстраивать новые отношения.И, чем чёрт не шутит, может даже создать семью.