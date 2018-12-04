Уфолог обнаружил на поверхности Луны «прямоугольное строение»
Автор уфологического YouTube-канала Lunar Quest опубликовал видео, на котором запечатлено «прямоугольное строение» на поверхности Луны. Исследователь, воспользовавшись телескопом, занимался изучением спутника Земли, когда обнаружил необычный объект в виде дома на лунном горизонте.
Уфолог удивился данной находке. Конечно, строение может оказаться всего лишь иллюзией — обычной игрой света и теней, но слишком четкие грани объекта указывают на то, что его могли возвести разумные существа. Специалист намерен отправить снимки с артефактом в космическое агентство НАСА и добиться от них комментариев по поводу его находки.
Известный в Сети уфолог Скотт Уоринг скептически отнесся к идее коллеги. Он считает, что попробовать отправить снимки, конечно, стоит, но ждать от них ответа — пустая затея. Даже, если сотрудники НАСА решат прокомментировать находку, то ответ их будет заранее предсказуемым.
Уфолог удивился данной находке. Конечно, строение может оказаться всего лишь иллюзией — обычной игрой света и теней, но слишком четкие грани объекта указывают на то, что его могли возвести разумные существа. Специалист намерен отправить снимки с артефактом в космическое агентство НАСА и добиться от них комментариев по поводу его находки.
Известный в Сети уфолог Скотт Уоринг скептически отнесся к идее коллеги. Он считает, что попробовать отправить снимки, конечно, стоит, но ждать от них ответа — пустая затея. Даже, если сотрудники НАСА решат прокомментировать находку, то ответ их будет заранее предсказуемым.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:53