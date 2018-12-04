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Уфолог обнаружил на поверхности Луны «прямоугольное строение»

Автор уфологического YouTube-канала Lunar Quest опубликовал видео, на котором запечатлено «прямоугольное строение» на поверхности Луны. Исследователь, воспользовавшись телескопом, занимался изучением спутника Земли, когда обнаружил необычный объект в виде дома на лунном горизонте.

Уфолог обнаружил на поверхности Луны «прямоугольное строение»


Уфолог удивился данной находке. Конечно, строение может оказаться всего лишь иллюзией — обычной игрой света и теней, но слишком четкие грани объекта указывают на то, что его могли возвести разумные существа. Специалист намерен отправить снимки с артефактом в космическое агентство НАСА и добиться от них комментариев по поводу его находки.

Известный в Сети уфолог Скотт Уоринг скептически отнесся к идее коллеги. Он считает, что попробовать отправить снимки, конечно, стоит, но ждать от них ответа — пустая затея. Даже, если сотрудники НАСА решат прокомментировать находку, то ответ их будет заранее предсказуемым.




 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:53

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