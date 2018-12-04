NASA обнаружило на Красной планете новую окаменелость в виде черепахи





Многие эксперты отметили, что данный артефакт может стать реальными доказательством того, что на небесном теле раньше жили существа, похожие на таких особей. После неожиданного открытия ученые желают продолжить исследования Марса, чтобы найти там не только простейшие микроорганизмы, но и следы иных существ.Пользователи Сети обратили внимание на необычную форму кости в найденной окаменелости. Ее ребристые стороны приподняты, как у настоящих черепах. Перед такими событиями исследователи заметили на снимках агентства окаменевшую раковину древнего моллюска.