Ксения Бородина в Instagram призналась, что мечтает проснуться с плоским животом
Все женщины в той или иной степени одержимы манией похудения.
А в большей степени это касается знаменитостей. Надо отметить, что издевательства диетами над своим организмом тяжело даются почти всем.
Вот и популярная ведущая Ксения Бородина у себя В Instagram поделилась своим опытом похудения и своими ощущениями после диет.
Выложив фото возле ёлочки, Ксюша отметила, что сейчас отказалась от мучного, сладкого и даже колбасы. Однако Бородина пишет o странной метаморфозе: как только она решает не есть, то сразу в голове появляются все мысли только о еде.
Поэтому, слово «диета» она даже боится произнести или вечер у холодильника ей обеспечен.
Но жена Курбана Омарова пишет, что пока героически держится и старается ночью уснуть поскорее, ведь утренняя мечта Ксении - это проснуться с плоским животом.
А в большей степени это касается знаменитостей. Надо отметить, что издевательства диетами над своим организмом тяжело даются почти всем.
Вот и популярная ведущая Ксения Бородина у себя В Instagram поделилась своим опытом похудения и своими ощущениями после диет.
Выложив фото возле ёлочки, Ксюша отметила, что сейчас отказалась от мучного, сладкого и даже колбасы. Однако Бородина пишет o странной метаморфозе: как только она решает не есть, то сразу в голове появляются все мысли только о еде.
Поэтому, слово «диета» она даже боится произнести или вечер у холодильника ей обеспечен.
Но жена Курбана Омарова пишет, что пока героически держится и старается ночью уснуть поскорее, ведь утренняя мечта Ксении - это проснуться с плоским животом.