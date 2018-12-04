Ксения Бородина в Instagram призналась, что мечтает проснуться с плоским животом

А в большей степени это касается знаменитостей. Надо отметить, что издевательства диетами над своим организмом тяжело даются почти всем.Вот и популярная ведущая Ксения Бородина у себя В Instagram поделилась своим опытом похудения и своими ощущениями после диет.Выложив фото возле ёлочки, Ксюша отметила, что сейчас отказалась от мучного, сладкого и даже колбасы. Однако Бородина пишет o странной метаморфозе: как только она решает не есть, то сразу в голове появляются все мысли только о еде.Поэтому, слово «диета» она даже боится произнести или вечер у холодильника ей обеспечен.Но жена Курбана Омарова пишет, что пока героически держится и старается ночью уснуть поскорее, ведь утренняя мечта Ксении - это проснуться с плоским животом.