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Ученые: Грибы являются ключом к долголетию человека

Диетологи Джульетта Келлоу и Сара Брюэр выяснили, что грибы являются ключом к долголетию человека. Результаты работ были опубликованы в профильных изданиях.
Ученые: Грибы являются ключом к долголетию человека

Данные продукты улучшают иммунитет и помогают организму справиться с вирусами и инфекциями из-за высокого содержания меди. Этот элемент понижает уровень лейкоцитов, но еще грибы могут защитить людей от сердечных болезней и диабета второго типа, что также относится к нормализации работы пищеварительного тракта.

Специалисты отметили, что в них имеется бета-глюкан, помогающий предотвратить развитие онкологии, а также никотиновая кислота, витамины группы В и другие важные вещества. Порция природных целителей, куда также относятся шампиньоны, может достигать 10 штук, а также такие блюда желательно употреблять 2 раза в неделю. Кроме того, стоит включить в рацион фрукты и овощи, сократив количество соли.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:00

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