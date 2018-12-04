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Николь Кидман не желает говорить о Томе Крузе из-за уважения к супругу Киту Урбану

Во время интервью для журналистов звезда решила рассказать, почему не желала столько времени говорить о Томе Крузе. Оказалось, что Николь Кидман делала это из-за уважения к супругу Киту Урбану.
Николь Кидман не желает говорить о Томе Крузе из-за уважения к супругу Киту Урбану

После 11 лет совместной жизни пара развелась, а дальше актеры перестали поддерживать отношения. Знаменитость охотно говорила о персонаже нового фильма “Boy Erased”, так как она играет там роль супруги священника, но отказалась комментировать прошлые отношения со своим избранником.

Николь Кидман подчеркнула, что любит и уважает музыканта, а также не хочет вспоминать о событиях прошлого. Раньше первый брак артистов часто обсуждали в СМИ, а также они имеют двух усыновленных наследников.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 04:00

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