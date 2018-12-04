Николь Кидман не желает говорить о Томе Крузе из-за уважения к супругу Киту Урбану





После 11 лет совместной жизни пара развелась, а дальше актеры перестали поддерживать отношения. Знаменитость охотно говорила о персонаже нового фильма “Boy Erased”, так как она играет там роль супруги священника, но отказалась комментировать прошлые отношения со своим избранником.Николь Кидман подчеркнула, что любит и уважает музыканта, а также не хочет вспоминать о событиях прошлого. Раньше первый брак артистов часто обсуждали в СМИ, а также они имеют двух усыновленных наследников.