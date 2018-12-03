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Ученые: Место рождения и культура оказывают влияние на формирование личности детей

Психологи доказали, что место рождения человека, а также культура государства в целом воздействуют на его последующее развитие, а также на процесс формирования привычек. Ученые подробно рассказали о том, какие личности зачастую образовываются в определенных государствах.
Ученые: Место рождения и культура оказывают влияние на формирование личности детей

Ученые неоднократно замечали особенности в поведении граждан определенных стран, формирующиеся с детства. Например, в Нидерландах дети более уравновешены, а итальянские ребята предпочитают суетиться и активно жестикулировать. Европейцы гораздо общительнее и открыты к новому опыту, нежели граждане азиатских стран. При этом уроженцы Северной Европы оказывались более добросовестными, нежели люди из южных регионов.

На процесс формирования характера ребенка активно влияли культурные ценности. К примеру, в США и Нидерландах люди чаще думают над тем, как приносить пользу, в России и Южной Корее дети получают похвалу за сдержанность перед искушением, а в Мексике — за самодовольство.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:53

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