Ученые: Место рождения и культура оказывают влияние на формирование личности детей
Психологи доказали, что место рождения человека, а также культура государства в целом воздействуют на его последующее развитие, а также на процесс формирования привычек. Ученые подробно рассказали о том, какие личности зачастую образовываются в определенных государствах.
Ученые неоднократно замечали особенности в поведении граждан определенных стран, формирующиеся с детства. Например, в Нидерландах дети более уравновешены, а итальянские ребята предпочитают суетиться и активно жестикулировать. Европейцы гораздо общительнее и открыты к новому опыту, нежели граждане азиатских стран. При этом уроженцы Северной Европы оказывались более добросовестными, нежели люди из южных регионов.
На процесс формирования характера ребенка активно влияли культурные ценности. К примеру, в США и Нидерландах люди чаще думают над тем, как приносить пользу, в России и Южной Корее дети получают похвалу за сдержанность перед искушением, а в Мексике — за самодовольство.
Ученые неоднократно замечали особенности в поведении граждан определенных стран, формирующиеся с детства. Например, в Нидерландах дети более уравновешены, а итальянские ребята предпочитают суетиться и активно жестикулировать. Европейцы гораздо общительнее и открыты к новому опыту, нежели граждане азиатских стран. При этом уроженцы Северной Европы оказывались более добросовестными, нежели люди из южных регионов.
На процесс формирования характера ребенка активно влияли культурные ценности. К примеру, в США и Нидерландах люди чаще думают над тем, как приносить пользу, в России и Южной Корее дети получают похвалу за сдержанность перед искушением, а в Мексике — за самодовольство.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:53