Российский футболист Алексей Ломакин был найден мертвым
Алексей Ломакин, 18-летний игрок из команды "Локомотив" после пропажи был найден мертвым. Раньше заявление было подано матерью футболиста после того, как он не выходил на связь в течение определенного времени.
По ее словам, 30 ноября Ломакин был на медицинском осмотре, обязательном для членов клуба. Там спортсмен остался на ночь, однако утром на связь с родственниками не вышел. На следующий день, второго декабря, на телефон Ломакина удалось позвонить, однако вместо него ответил таксист. По его словам, полузащитник "Локомотива" забыл его в автомобиле, также как и свой рюкзак, а ехал он с каким-то приятелем по имени Иван.
Друг футболиста сообщил матери о том, что они занимались распитием алкогольных напитков, однако то том, где находится пропавший на текущий момент ему неизвестно. Мать игрока уточняет, что из-за употребления препарата “Тропикамид”, ее сын периодически находится в несколько неадекватном состоянии. Пока обстоятельства случившегося происшествия неизвестны.
По ее словам, 30 ноября Ломакин был на медицинском осмотре, обязательном для членов клуба. Там спортсмен остался на ночь, однако утром на связь с родственниками не вышел. На следующий день, второго декабря, на телефон Ломакина удалось позвонить, однако вместо него ответил таксист. По его словам, полузащитник "Локомотива" забыл его в автомобиле, также как и свой рюкзак, а ехал он с каким-то приятелем по имени Иван.
Друг футболиста сообщил матери о том, что они занимались распитием алкогольных напитков, однако то том, где находится пропавший на текущий момент ему неизвестно. Мать игрока уточняет, что из-за употребления препарата “Тропикамид”, ее сын периодически находится в несколько неадекватном состоянии. Пока обстоятельства случившегося происшествия неизвестны.
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:23