Российский футболист Алексей Ломакин был найден мертвым





По ее словам, 30 ноября Ломакин был на медицинском осмотре, обязательном для членов клуба. Там спортсмен остался на ночь, однако утром на связь с родственниками не вышел. На следующий день, второго декабря, на телефон Ломакина удалось позвонить, однако вместо него ответил таксист. По его словам, полузащитник "Локомотива" забыл его в автомобиле, также как и свой рюкзак, а ехал он с каким-то приятелем по имени Иван.Друг футболиста сообщил матери о том, что они занимались распитием алкогольных напитков, однако то том, где находится пропавший на текущий момент ему неизвестно. Мать игрока уточняет, что из-за употребления препарата “Тропикамид”, ее сын периодически находится в несколько неадекватном состоянии. Пока обстоятельства случившегося происшествия неизвестны.