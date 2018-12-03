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Ученые: Аэробные упражнения способны сократить риск сердечного приступа на 70%

Американские ученые выяснили, что регулярные тренировки с аэробными упражнениями помогают уменьшить риск возникновения сердечного приступа на 70%. Для укрепления здоровья достаточно 30 минут занятий в день на протяжение недели.
Ученые: Аэробные упражнения способны сократить риск сердечного приступа на 70%

Исследователи из Университета штата Айова провели анализ данных о здоровье 13 тысяч взрослых граждан, принимая во внимание их привычки, состояние сердца и частоту занятий спортом. Исследование было сосредоточено на сердечных приступах, инсультах и прочих заболеваниях сердечно-сосудистой системы, которые не привели к смерти. Оказалось, что любители спорта, которые регулярно тренируются, имеют низкий риск возникновения подобных болезней по сравнению с теми, кто не занимается физическими упражнениями. В частности, подъем груза не больше часа в неделю помогает сократить риск возникновения сердечных недугов на 40-70%.

Ученые рекомендуют заниматься спортом по 30 минут в день в течение всей недели, чтобы снизить риск появления заболеваний сердечно-сосудистой системы. В программу тренировок необходимо включить аэробные упражнения.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:38

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