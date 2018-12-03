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Астрономы составили оценку яркости Вселенной

Ученые определили яркость видимой Вселенной, проведя исследование излучения светил в наблюдаемом космосе при помощи блазаров. Научная работа автора Альберто Домингеса поможет узнать четкую систему звездообразования в космическом пространстве.
Астрономы составили оценку яркости Вселенной

Ученые провели масштабное исследование данных гамма-излучений телескопа Fermi, чтобы поставить оценку коллективной яркости наблюдаемой Вселенной. Результаты исследования были опубликованы в издании Popular Science, где отмечается, что в основном излучению подвергались блазары. Данные объекты позволяют измерять яркость фона между галактиками, а также приносят на Землю накопленную за миллиарды лет информацию при помощи излучения. Доступные знания помогут ученым больше узнать о звездообразовании во Вселенной, включая частоту возникновения новых светил.

Предыдущие подобные исследования опирались на данные измерений ультрафиолетового свечения гигантских звезд, но при этом самые маленькие из них могли быть не замечены. Поэтому блазарный метод является более точным. Исходя из полученных во время исследования данных, ученые смогли узнать, что небо может иметь яркость лампочки в 60 Вт, видимую с 2,5 миль.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:44

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