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Валерия заявила, что не будет против свадьбы дочери и рэп-исполнителя

Популярная певица Валерия и ее муж, продюсер Иосиф Пригожин рассказали о своем отношении к роману единственной дочери артистки Анны Шульгиной с рэп-исполнителем Слэмом. Поп-дива заявила, что не будет противиться, если молодые люди примут решение пожениться.


Валерия заявила, что не будет против свадьбы дочери и рэп-исполнителя

Анна Шульгина и Слэм (настоящее имя Сергей) повстречались на работе четыре года назад: музыкант предложил девушке совместную запись некоторых композиций. С этого момента у пары завязались любовные отношения.
Иосиф Пригожин выразил недовольство тем, что парень не попросил руки Анны Шульгиной у ее отца и матери ни в самом начале их романа, ни даже сейчас.

Валерия поначалу также не оценила выбор дочери. Однако она объяснила это тем, что просто хотела видеть рядом с Анной другого человека. Певица призналась, что предпочла бы породниться с представителем клана, «проверенного до десятого колена».

Сейчас артистка все же приняла Слэма в свою звездную семью. Они вместе празднуют торжественные события и ходят в рестораны. По словам Валерии, она рада, что Анна счастлива, ведь ее избранник «очень хороший, заботливый». Также знаменитость благодарна рэперу за то, что он пробудил в ее дочери творческое начало.

Валерия заявила, что не будет против свадьбы дочери и рэп-исполнителя

Валерия заявила, что не будет выступать против, если пара решит сыграть свадьбу, возможно, это случится в ближайшем будущем.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:32

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