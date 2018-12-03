Валерия заявила, что не будет против свадьбы дочери и рэп-исполнителя





Анна Шульгина и Слэм (настоящее имя Сергей) повстречались на работе четыре года назад: музыкант предложил девушке совместную запись некоторых композиций. С этого момента у пары завязались любовные отношения.Иосиф Пригожин выразил недовольство тем, что парень не попросил руки Анны Шульгиной у ее отца и матери ни в самом начале их романа, ни даже сейчас.Валерия поначалу также не оценила выбор дочери. Однако она объяснила это тем, что просто хотела видеть рядом с Анной другого человека. Певица призналась, что предпочла бы породниться с представителем клана, «проверенного до десятого колена».Сейчас артистка все же приняла Слэма в свою звездную семью. Они вместе празднуют торжественные события и ходят в рестораны. По словам Валерии, она рада, что Анна счастлива, ведь ее избранник «очень хороший, заботливый». Также знаменитость благодарна рэперу за то, что он пробудил в ее дочери творческое начало.Валерия заявила, что не будет выступать против, если пара решит сыграть свадьбу, возможно, это случится в ближайшем будущем.