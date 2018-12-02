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Минкомсвязь планирует запустить в России 5G-связь в 2024 году

В Минкомсвязи заявили о запуске связи новой генерации. Олег Иванов, являющийся заместителем главы ведомства, отметил, что в 2024 году планируют закончить создавать коммерческие 5G-сети.

Минкомсвязь планирует запустить в России 5G-связь в 2024 году

Представители Минкомсвязи заявили, что Госкомиссия приняла заявки, которые подали три оператора связи. В декабре планируют их рассмотреть. В ходе этого примут соответствующее решение про их допуск. Потом проведут экспертизу, чтобы определить электромагнитную совместимость. Получив результаты, специалисты определят, появится ли возможность использования заявленных частот в указанных местах. Когда заявки будут одобрены, запустят аукцион, чтобы приобрести заявленные частоты. В середине следующего года данный процесс будет контролироваться Роскомнадзором.

Следующий этап подразумевает построение 5G-сетей. Если продвинутые сети начнут эксплуатировать в 2024 году, операторы сотовой связи обязаны будут представить пилотные проекты в 2020 году.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:39

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