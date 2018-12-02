Минкомсвязь планирует запустить в России 5G-связь в 2024 году





Представители Минкомсвязи заявили, что Госкомиссия приняла заявки, которые подали три оператора связи. В декабре планируют их рассмотреть. В ходе этого примут соответствующее решение про их допуск. Потом проведут экспертизу, чтобы определить электромагнитную совместимость. Получив результаты, специалисты определят, появится ли возможность использования заявленных частот в указанных местах. Когда заявки будут одобрены, запустят аукцион, чтобы приобрести заявленные частоты. В середине следующего года данный процесс будет контролироваться Роскомнадзором.Следующий этап подразумевает построение 5G-сетей. Если продвинутые сети начнут эксплуатировать в 2024 году, операторы сотовой связи обязаны будут представить пилотные проекты в 2020 году.