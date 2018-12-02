Honda HR-V Sport с турбодвигателем появится в Европе





Внешне можно заметить, что Honda HR-V Sport получила черную радиаторную решетку, у авто изменились молдинги колесной арки, задний бампер стал более агрессивным, появились двойные выхлопные трубы. Внутри модели появились усовершенствованные сиденья с темно-красной и черной обивкой.Что касается полного списка технических характеристик Honda HR-V Sport, то он пока не обнародован. Однако имеется информация о присутствии спутниковой навигации, Bluetooth и круиз-контроля. Кроме этого, автомобиль обзаведется опцией подогрева кресел и двухзонным климат-контролем.Мощность двигателя составит 180 лошадиных сил. Производитель позаботился об изменении подвески, чтобы управляемость и ход машины были улучшены. В стандартном варианте агрегат осуществляет работу с шестиступенчатой трансмиссией, но автоматика будет доступна за отдельную плату.Ценовая политика пока не оглашена. Стоимость новинки производитель назовет ближе к весне следующего года.