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Врачи дали 5 простых советов для здоровья легких

Немецкие врачи-пульмонологи дали 5 простых советов для здоровья легких и общего продления жизни. Несложные и доступные рекомендации помогут избежать многих проблем, заявили эксперты.

Врачи дали 5 простых советов для здоровья легких

1. Курению – нет. Это и повышенный риск онкологии, и более тяжелое протекание хронических недугов, включая фиброз и астму, и негативное влияние пассивного курения на окружающих.
2. Спорту и физкультуре – да. Активный образ жизни симулирует работу внутренних органов, заставляя легкие эффективно поглощать кислород и защищая сердце.

Врачи дали 5 простых советов для здоровья легких

3. Чем вы дышите? Плохая экология, промышленные выбросы и дым от горящего мусора – эти факторы загрязняют атмосферу, провоцируя попадание в легкие вредных веществ и токсинов. Старайтесь проводить больше времени на воздухе, но подальше от этих негативных составляющих.

Врачи дали 5 простых советов для здоровья легких

4. Берегитесь инфекций. С возрастом организм все больше теряет способность эффективно противостоять инфекциям, в связи с чем требуется более внимательное отношение к себе и своему здоровью. Мойте руки, ешьте больше витаминов, укрепляйте иммунитет и радуйтесь жизни.
5. Глубокое дыхание по 10 минут в день позволяет нормализовать функциональность легких и укрепить здоровье.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 05:00

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