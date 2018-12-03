Врачи дали 5 простых советов для здоровья легких





1. Курению – нет. Это и повышенный риск онкологии, и более тяжелое протекание хронических недугов, включая фиброз и астму, и негативное влияние пассивного курения на окружающих.2. Спорту и физкультуре – да. Активный образ жизни симулирует работу внутренних органов, заставляя легкие эффективно поглощать кислород и защищая сердце.3. Чем вы дышите? Плохая экология, промышленные выбросы и дым от горящего мусора – эти факторы загрязняют атмосферу, провоцируя попадание в легкие вредных веществ и токсинов. Старайтесь проводить больше времени на воздухе, но подальше от этих негативных составляющих.4. Берегитесь инфекций. С возрастом организм все больше теряет способность эффективно противостоять инфекциям, в связи с чем требуется более внимательное отношение к себе и своему здоровью. Мойте руки, ешьте больше витаминов, укрепляйте иммунитет и радуйтесь жизни.5. Глубокое дыхание по 10 минут в день позволяет нормализовать функциональность легких и укрепить здоровье.