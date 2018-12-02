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Прохор Шаляпин показал их с Цымбалюк-Романовской "внебрачных сыновей"

Недавно в Instagram скандально известный исполнитель Прохор Шаляпин в очередной раз удивил подписчиков – показал их с Виталиной Цымбалюк-Романовской «внебрачных сыновей». Оказалось, он просто пошутил, назвав так двух французских бульдогов Тошу и Тимошу.

Прохор Шаляпин показал их с Цымбалюк-Романовской "внебрачных сыновей"

Прохор Шаляпин стал известным не столько благодаря своему таланту, сколько скандальным романам и громким разводам. Так же, в общем-то, как и Виталина Цымбалюк-Романовская. Она больше известна как экс-супруга актёра Армена Джигарханяна, чем пианистка. Двое этих молодых людей, наверное, создали бы отличный тандем, но они не спешат признаваться в романтических чувствах, разогревая интерес публики.

Недавно Шаляпин сделал откровенное признание, что только Цымбалюк-Романовскую рассматривает как мать своих будущих детей. Теперь же сообщает об их с Виталиной «внебрачных детях». Некоторые фолловеры увидели в этом, вроде бы, шуточном признании намёк на отношения между молодыми людьми.

Между тем, несмотря на то, что ни Прохор, ни Виталина открыто не признавались в существовании между ними связи, их очень часто замечают вместе на различных мероприятиях и в повседневной жизни. А не так давно появились сообщения, Шаляпин ездил с Цымбалюк-Романовской в свой родной город и познакомил её с мамой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 22:00

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