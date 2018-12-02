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Режиссёр «Игры престолов» не смог объяснить странный поворот в сюжете

Дэвид Наттер, режиссер «Игры престолов», не смог четко объяснить довольно странный поворот в сюжете популярной киносаги. Речь идет о загадке с Песчаными Змейками и Элларией Сэнд.

Режиссёр «Игры престолов» не смог объяснить странный поворот в сюжете

В сериале змейками названы незаконнорожденные дочери Мартелла, поскольку его привыкли считать Красным змеем. Песчаными девушек назвали из-за фамилии. Непонятные события произошли еще в шестом сезоне «Игры престолов». Главе Дрона была отправлена записка, где рассказывалось об убийстве Мирцеллы и о том, что Тристан отправляется обратно. После этого Тиена и Эллария избавляются от Дорана и его телохранителя. Тристана же убивают Обара и Нимерия. Все эти события происходят тогда, когда судно доплывает до Королевской Гавани.

Предполагается, что Тристана убили на совершенно другом корабле. Однако в записке Дорану четко дается понять, что Змейки расправились с ним на этом же самом судне в тот момент, когда Джейме сошел на сушу. После анализа всех событий зрителям стало ясно, что до того, как был покинут корабль, дочери Красного змея находились в самом Дорне. Остается не понятно, как героини добрались до столицы Вестероса настолько быстро.



 
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Культура
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 21:00

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