Новый российский атомный ракетоносец "Князь Владимир" испытали в море





Ракетоносец был построенпо проекту «Борей-А», собирался он в цеху «Севмаша» в Северодвинске. Планируется, что в следующем году атомную подлодку передадут в эксплуатацию ВМФ РФ.Сам процесс строительства «Князя Владимира» стартовал в 2012 году. Всего конструкторы должны собрать восемь подобных подлодок. В боевом составе флота на сегодняшний день уже числятся три субмарины, возведенные по изначальному проекту 955 «Борей». Остальные пять подлодок будут собираться по усовершенствованной схеме.Отмечается, что должна измениться конструкция корпуса, появиться переработанная электроника, сами лодки станут более скрытыми. Что касается ракет, то здесь будет присутствовать баллистика «Булава».