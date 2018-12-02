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Наташа Королева обижена на Игоря Николаева из-за испорченной свадьбы

Наташа Королева призналась, что до сих пор обижена на Игоря Николаева. Дело в том, что бывший супруг исполнительницы не захотел сыграть пышную свадьбу, чем и не позволил ее мечте сбыться.

Наташа Королева обижена на Игоря Николаева из-за испорченной свадьбы

Наташа Королева сообщила, что с детства мечтала о пышной свадьбе с большим количеством гостей. Но когда они с Игорем Николаевым решили пожениться, он принял решение, что мероприятие будет весьма скромным. Исполнительница не знает, какие были причины у ее тогда еще возлюбленного, для того чтобы поступить именно так. Она пыталась поговорить на эту тему с Игорем Николаевым, но он ее не стал слушать. Певица считает, что ее свадьба была испорчена, и она обижена на экс-супруга за это.

Наташа Королева обижена на Игоря Николаева из-за испорченной свадьбы

Сейчас Наташа Королева замужем за Сергеем Глушко, их брак можно назвать счастливым. Исполнительница рассказала, что именно ее второй супруг исполнил мечту и устроил ей ту свадьбу, о которой она мечтала. Наташа Королева благодарна Сергею Глушко за все, что он для нее делает.

Ранее Игорь Николаев показал совместное фото с Аллой Пугачевой с новогоднего концерта.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:30

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