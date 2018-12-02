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Экс-участник "Дома-2" Вова Гаути в пародии высмеял Антона Гусева и Викторию Романец

Бывшие участники телепроекта "Дом-2" Антон Гусев и Виктория Романец, даже уйдя с реалити-шоу, остаются весьма популярными личностями.

Оба неплохо зарабатывают рекламой в Instagram. Плюс ко всему Антон ещё работает в одной из компаний, которую постоянно пиарит в сети.

Экс-участник "Дома-2" Вова Гаути в пародии высмеял Антона Гусева и Викторию Романец

Надо сказать, что эта пара имеет немало хейтеров, над ними довольно часто смеются. Подшучивают и над их псевдогламурным образом жизни и из-за того, что когда-то Антон изменил своей жене Евгении Феофилактовой. А изменил он с ее лучшей подругой Викой Романец, на которой как-раз сейчас женат.

Вот и бывший участник телестройки Владимир Гаути сделал пародию на супругов. Фабулой пародии было постоянное хвастовство собственным достатком.

Экс-участник "Дома-2" Вова Гаути в пародии высмеял Антона Гусева и Викторию Романец

Ни для кого не секрет, что Антон и Вика хотят казаться богатыми и успешными, но многие знают, что это не совсем так. Гаути снял видео, где пародирует Антона и Вику довольно жестко.

Недоброжелатели Романец и Гусева очень рады такому творчеству. Все отмечают, что Вова попал в точку.

Пародию можно посмотреть ТУТ.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:37

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