Экс-участник "Дома-2" Вова Гаути в пародии высмеял Антона Гусева и Викторию Романец
Бывшие участники телепроекта "Дом-2" Антон Гусев и Виктория Романец, даже уйдя с реалити-шоу, остаются весьма популярными личностями.
Оба неплохо зарабатывают рекламой в Instagram. Плюс ко всему Антон ещё работает в одной из компаний, которую постоянно пиарит в сети.
Надо сказать, что эта пара имеет немало хейтеров, над ними довольно часто смеются. Подшучивают и над их псевдогламурным образом жизни и из-за того, что когда-то Антон изменил своей жене Евгении Феофилактовой. А изменил он с ее лучшей подругой Викой Романец, на которой как-раз сейчас женат.
Вот и бывший участник телестройки Владимир Гаути сделал пародию на супругов. Фабулой пародии было постоянное хвастовство собственным достатком.
Ни для кого не секрет, что Антон и Вика хотят казаться богатыми и успешными, но многие знают, что это не совсем так. Гаути снял видео, где пародирует Антона и Вику довольно жестко.
Недоброжелатели Романец и Гусева очень рады такому творчеству. Все отмечают, что Вова попал в точку.
Пародию можно посмотреть ТУТ.
Оба неплохо зарабатывают рекламой в Instagram. Плюс ко всему Антон ещё работает в одной из компаний, которую постоянно пиарит в сети.
Надо сказать, что эта пара имеет немало хейтеров, над ними довольно часто смеются. Подшучивают и над их псевдогламурным образом жизни и из-за того, что когда-то Антон изменил своей жене Евгении Феофилактовой. А изменил он с ее лучшей подругой Викой Романец, на которой как-раз сейчас женат.
Вот и бывший участник телестройки Владимир Гаути сделал пародию на супругов. Фабулой пародии было постоянное хвастовство собственным достатком.
Ни для кого не секрет, что Антон и Вика хотят казаться богатыми и успешными, но многие знают, что это не совсем так. Гаути снял видео, где пародирует Антона и Вику довольно жестко.
Недоброжелатели Романец и Гусева очень рады такому творчеству. Все отмечают, что Вова попал в точку.
Пародию можно посмотреть ТУТ.