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На Московском балу в Вене исполнили русскую кадриль

Недавно в Вене состоялся 12-й по счету Московский бал. Также стало известно, что в полночь в императорском дворце Хофбург была исполнена русская кадриль.

На Московском балу в Вене исполнили русскую кадриль

В церемонии открытия Московского бала в Вене под руководством Андрея Киту участвовали 40 пар из 10 стран. Выступил на этом мероприятии и Венский русский хор. Бал сопровождал известный симфонического оркестра под названием Divertimento Viennese. На балу было представлено множество различных танцевальных стилей от танго до ча-ча-ча. А в полночь была исполнена знаменитая на весь мир русская кадриль.

Московский бал в Вене продолжался с 21:00 и до 3:00 утра следующего дня. Данное мероприятие стало не просто местом культурного обмена, но и неофициальной площадкой для укрепления российских и австрийских контактов. Это стало основной причиной того, что приглашенные на бал гости были в основном представителями деловых кругов Российской Федерации и Австрии.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:30

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