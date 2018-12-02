На Московском балу в Вене исполнили русскую кадриль





В церемонии открытия Московского бала в Вене под руководством Андрея Киту участвовали 40 пар из 10 стран. Выступил на этом мероприятии и Венский русский хор. Бал сопровождал известный симфонического оркестра под названием Divertimento Viennese. На балу было представлено множество различных танцевальных стилей от танго до ча-ча-ча. А в полночь была исполнена знаменитая на весь мир русская кадриль.Московский бал в Вене продолжался с 21:00 и до 3:00 утра следующего дня. Данное мероприятие стало не просто местом культурного обмена, но и неофициальной площадкой для укрепления российских и австрийских контактов. Это стало основной причиной того, что приглашенные на бал гости были в основном представителями деловых кругов Российской Федерации и Австрии.