В Самаре археологи нашли жетоны с портретом Людовика XV





На двухметровой глубине находились развалины погреба и остатки сгоревших хозяйственных строений. Здесь исследователи нашли керамические черепки, кости рыбы и животных, пару медных монет, сильно поржавевшие фрагменты пломбы или перстня, глиняные грузила.Особую историческую ценность, как считают эксперты, представляют собой счетные жетоны: на аверсе – портрет короля Франции (1715-1774) Людовика XV и написанные на латыни его титул и имя; на реверсе, как предполагают специалисты, свои инициалы оставил чеканщик, который, возможно, владел мастерской в Нюрнберге. Изделия из латуни могут относиться к периоду 1737-1760 годов. Данные предметы использовали модницы Поволжья как подвески или украшения для нарядов, рассказали в Управлении госохраны объектов культуры Самарской области.