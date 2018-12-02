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В Самаре археологи нашли жетоны с портретом Людовика XV

Российские археологи, занимаясь раскопками у Фрунзенского моста в Самаре, обнаружили предметы, представляющие особую ценность для истории. Среди артефактов внимание специалистов привлекли редкие счетные жетоны, на которых выгравирован портрет Людовика XV.

В Самаре археологи нашли жетоны с портретом Людовика XV

На двухметровой глубине находились развалины погреба и остатки сгоревших хозяйственных строений. Здесь исследователи нашли керамические черепки, кости рыбы и животных, пару медных монет, сильно поржавевшие фрагменты пломбы или перстня, глиняные грузила.

Особую историческую ценность, как считают эксперты, представляют собой счетные жетоны: на аверсе – портрет короля Франции (1715-1774) Людовика XV и написанные на латыни его титул и имя; на реверсе, как предполагают специалисты, свои инициалы оставил чеканщик, который, возможно, владел мастерской в Нюрнберге. Изделия из латуни могут относиться к периоду 1737-1760 годов. Данные предметы использовали модницы Поволжья как подвески или украшения для нарядов, рассказали в Управлении госохраны объектов культуры Самарской области.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:41

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