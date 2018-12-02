PSA Group в первой половине 2019 года представит в России кроссовер Citroen C5 Aircross





Кроссовер Citroen C5 Aircross выпускается на предприятии в Ренн-ла-Жанэ, расположенном во Франции. Уже в ближайшее время машина появится в России. Производитель информирует, в РФ планируют продавать внедорожник в том же виде, в котором он доступен для жителей ЕС. Речь идёт о расширенном выборе комплектаций и возможности заказать индивидуальную раскраску из 30 различных цветовых решений и различных их комбинациях. Транспортное средство зарекомендовало себя комфортным и просторным, а объём багажного отделения, достигающий 720 кубических литров, является наиболее просторным в сегменте. Кроме того, машина отличается хорошей проходимостью, так как дорожный просвет составляет 230 миллиметров.В качестве силовых агрегатов предлагают несколько различных моторов с мощностью от 30 до 180 лошадиных сил. Им предстоит работать в паре с восьмискоростной коробкой передач. Помимо этого, паркетник впервые в истории компании получит гибридные технологии. В настоящее время точная дата дебюта новинки пока не указана, как и не объявлена возможная стоимость автомобилей.