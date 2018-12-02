Цитрусовые и гранаты помогут избежать простудных заболеваний





Виктория Савицкая рассказала, что апельсины, мандарины, грейпфруты и все остальные цитрусовые являются кладезем витамина С, а также других полезных веществ, которые благотворно влияют на иммунные свойства организма и, следовательно, снижают риск заболеть простудой.Взрослые могут их есть каждый день, а вот детям необходимо сначала дать немного мандарина и два дня понаблюдать за реакцией организма, поскольку такие фрукты могут спровоцировать появление аллергии.Также зимой специалист рекомендует употреблять напитки из цитрусовых, например апельсиновый сок. Он активизирует мыслительный процесс, укрепит нервы и повысит стрессоустойчивость.О пользе граната Виктория Савицкая рассказывает следующее. Помимо того, что он в его состав входит множество полезных витаминов и микроэлементов, этот фрукт положительно влияет на процессы кроветворения, является естественным антидепрессантом, а его сок эффективен в борьбе с жаром.