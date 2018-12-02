Существует "счастливый способ" борьбы с лишним весом





Специалист рассказывает, духовное и физическое состояние человека взаимосвязаны. И когда принимается решение избавится от лишних килограммов, в первую очередь необходимо позитивно настроиться. Положительный настрой и есть основным движущим фактором «счастливого способа» похудения.По мнению эксперта, собравшись в процессе похудения отказаться от определённых продуктов, это нужно делать резко и единовременно. Если отказываться от чего-то постепенно, то это только усиливает некое мучительное чувство, и результат ухудшается. Резко отказаться от чего-то гораздо сложнее, но и результат можно увидеть значительно раньше. А вследствие этого появятся положительные, счастливые чувства.Огромным плюсом станет также продолжительный здоровый сон. Отдохнувший организм вырабатывает больше энергии, необходимой для борьбы с лишним весом. Также не следует употреблять вредную, жирную пищу, заменяя её замороженными ягодами, свежими фруктами, различными овощами как в сыром, так и в готовом виде.Ещё одним важным фактором является полный отказ или сведённое к минимуму потребление алкогольных напитков. Их лучше заменять чаями, фруктовыми и овощными соками, напитками на лимонной основе. И конечно, не стоит забывать об активном отдыхе и прогулках на природе. Единение с природой приводит к гармонии, а соответственно, и к состоянию покоя, счастья и безмятежности.