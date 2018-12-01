Новый бюджетный телефон Nokia получил поддержку 4G LTE
Новый телефон от компании Nokia получил поддержку 4G LTE. Продажи бюджетного девайса с экраном диагональю 1,77 дюйма должны стартовать на следующей неделе в Дубае.
Известно, что смартфон с аккумулятором емкостью 800 мАч и скромной, всего 50 долларов, ценой выйдет под модельным номером Nokia TA-1114. Гаджет весит 70 граммов, а среди опций компания анонсировала FM-радио.
Новинка разработана специально для тех, кто не желает тратить огромные суммы на средства связи. Бюджетный телефон был тестирован в TEAА, а HMD Global имеет полное право продавать гаджет на законных основаниях.
Известно, что смартфон с аккумулятором емкостью 800 мАч и скромной, всего 50 долларов, ценой выйдет под модельным номером Nokia TA-1114. Гаджет весит 70 граммов, а среди опций компания анонсировала FM-радио.
Новинка разработана специально для тех, кто не желает тратить огромные суммы на средства связи. Бюджетный телефон был тестирован в TEAА, а HMD Global имеет полное право продавать гаджет на законных основаниях.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:15