Новый бюджетный телефон Nokia получил поддержку 4G LTE





Известно, что смартфон с аккумулятором емкостью 800 мАч и скромной, всего 50 долларов, ценой выйдет под модельным номером Nokia TA-1114. Гаджет весит 70 граммов, а среди опций компания анонсировала FM-радио.Новинка разработана специально для тех, кто не желает тратить огромные суммы на средства связи. Бюджетный телефон был тестирован в TEAА, а HMD Global имеет полное право продавать гаджет на законных основаниях.