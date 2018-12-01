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Глюкоза рассказала о посещении курсов орального секса

Популярная российская певица Глюкоза в недавнем интервью подтвердила слухи о том, что посещала курсы изучения техники орального секса. И даже более того, она поделилась некоторыми знаниями, которые почерпнула на этих занятиях.

Глюкоза рассказала о посещении курсов орального секса

Наталья Чистякова-Ионова, больше известная широкой общественности как певица Глюкоза, довольно откровенна и не закомплексована. Она спокойно рассказывает о своих прошлых опытах и ошибках. Глюкоза не скрывает, что имела проблемы с употреблением запрещённых препаратов, и вообще в молодости не была образцом для подражания. Но, как уверяет Наталья, практически каждому человеку присущи не всегда благоразумные поступки. Главное - понять, в чём была ошибка, и вовремя остановиться.

Глюкоза рассказала о посещении курсов орального секса

Так и в недавнем интервью она откровенно рассказала о посещении весьма пикантных для многих курсов. Глюкоза рассказывает, приобретение довольно интересного опыта было для неё подарком, причём в буквальном смысле слова. Сертификат на посещение занятий по оральному сексу ей подарили на день рождения, и Наталья до последнего не знала, куда идёт. Вначале, когда она осознала, чему её будут учить, была немного смущена. Но постепенно, вслушиваясь в доносимую ей информацию, поняла, что тема достаточно интересная и неизученная. А поскольку занятия были приватными, то и стесняться некого.

Глюкоза рассказала, что эти курсы очень помогли ей поднять свою самооценку. И она даже оплатила ещё несколько занятий, чтобы изучить интересную ей тему досконально.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:15

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