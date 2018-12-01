АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Актеры кино, герои которых чаще всего погибают
EUR 75.75 USD 66.53
Курс валют на 01.12.2018

Немецкие ученые впервые увидели "обед" свермассивной черной дыры

Благодаря уникальным кадрам, полученным при помощи системы GRAVITY, немецкие ученые смогли впервые увидеть "обед" сверхмассивной черной дыры.

Немецкие ученые впервые увидели "обед" свермассивной черной дыры

Астрофизики тщательно изучили последние изображения и обнаружили, что сверхмассивная черная дыра, расположенная в созвездии Девы, предпочитает поглощать облака, состоящие из газа и пыли. На кадрах эксперты заметили, что облако не находилось в статике, а вращалось вокруг тела. Это произошло на расстоянии 60 000 астроединиц.

Светила науки из Гархинга (Германия) давно терялись в догадках и пытались узнать, как "питание" черных дыр влияет на поглощенную материю, и почему она разогревается до сверхвысокой температуры.

Компьтерная система GRAVITY, "поймавшая" ценный для науки кадр, объединяет 8 крупнейших оптических телескопов. Это огромная виртуальная обсерватория, уточняет эксперт из Института внеземной физики Экхард Штурм.

Согласно данным ученых, масса изучаемой дыры в 260 млн превышает массу Солнца. Кадры, которые удается получать с помощью последних технологий смогут пролить свет на природу таких загадочных явлений, как черные дыры, а также узнать, что ждет Вселенную в будущем, уверены астрофизики.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Западные СМИ сообщили о романе Риты Оре с Эндрю
Звезда "Дома-2" Либерж Кпадону в Instagram
Анфису Чехову укусили за "пятую точку" во время
М4 станет последней спортивной BMW с механической
Немецкие ученые впервые увидели "обед"
Николай Евдокимов отошел от оперативного
В Южной Корее сегодня запустили первую в мире
Флагманскую видеокарту Nvidia RTX Titan показали
Королева Елизавета II оказалась в центре скандала
Эксперты составили список самых необычных и
Приложение в App Store измеряло пульс за 90
В России владельцы Mercedes-Benz получили новый
Tesla стала выпускать по 1 тысяче электрокаров в
Колин Фаррелл сыграет в «Парнях-аристократах»
Ксения Бородина нелицеприятно описала
Ани Лорак рассказала об отношениях между
Жена 48-летнего Александра Демидова помогла
МИД РФ нежно-снежно поздравил с первым днем зимы
Ученые объяснили связь магнитного поля Земли со
Ученые: Похудение в зрелом возрасте подрывает
Космическим туризмом интересуются все больше
Пикап Chevrolet заглох в прямом эфире
Эксперт рекомендовал Apple метод уменьшения цены
Украинский депутат Мосийчук предупредил россиян
Из-за аллергии на зиму жительница Канады рискует
Звезда "Дома-2" Лена Хромина в Instagram
На комете 67P/Чурюмова - Герасименко найдены
Смарт-часы Casio с двойным экраном появятся в
Тина Канделаки объяснила происхождение своего
На Марсе ученые нашли странный блестящий объект
Просмотреть все новости