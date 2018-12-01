Немецкие ученые впервые увидели "обед" свермассивной черной дыры





Астрофизики тщательно изучили последние изображения и обнаружили, что сверхмассивная черная дыра, расположенная в созвездии Девы, предпочитает поглощать облака, состоящие из газа и пыли. На кадрах эксперты заметили, что облако не находилось в статике, а вращалось вокруг тела. Это произошло на расстоянии 60 000 астроединиц.Светила науки из Гархинга (Германия) давно терялись в догадках и пытались узнать, как "питание" черных дыр влияет на поглощенную материю, и почему она разогревается до сверхвысокой температуры.Компьтерная система GRAVITY, "поймавшая" ценный для науки кадр, объединяет 8 крупнейших оптических телескопов. Это огромная виртуальная обсерватория, уточняет эксперт из Института внеземной физики Экхард Штурм.Согласно данным ученых, масса изучаемой дыры в 260 млн превышает массу Солнца. Кадры, которые удается получать с помощью последних технологий смогут пролить свет на природу таких загадочных явлений, как черные дыры, а также узнать, что ждет Вселенную в будущем, уверены астрофизики.