В Китае выловили странную рыбу с панцирем
В Китае житель восточного побережья выловил из океана странную рыбу с панцирем и глазами в передней части головы. Биологи и опытные рыбаки не могут определить, к какому виду относится животное.
В интернете появилось видео странной рыбы, внешность которой сильно отличается от прочих морских обитателей. Обнаружили существо в Тайваньском проливе провинции Фуцзянь, где недавно был сильный отлив. Когда океан освободил большую часть побережья, многие китайцы отправились искать на мелководье крабов, моллюсков и прочее.
Бродя по пляжу, один из местных наткнулся на рыбу, которую раньше никогда не видел. У неё большой рот, на спине имеется подобие панциря, а глаза расставлены не по бокам, а впереди, как у хищных видов. Китаец поспешил запечатлеть рыбу на видео, а после показал ролик нескольким рыбакам и специалистам по морской биологии.
Никто из экспертов так и не смог ответить, что именно за животное попалось жителю Фуцзянь. Не помогли последнему и многочисленные пользователи Сети, посмотревшие ролик. Некоторые предположили, что счастливец мог даже открыть какой-то доисторический либо неизвестный науке вид.
В интернете появилось видео странной рыбы, внешность которой сильно отличается от прочих морских обитателей. Обнаружили существо в Тайваньском проливе провинции Фуцзянь, где недавно был сильный отлив. Когда океан освободил большую часть побережья, многие китайцы отправились искать на мелководье крабов, моллюсков и прочее.
Бродя по пляжу, один из местных наткнулся на рыбу, которую раньше никогда не видел. У неё большой рот, на спине имеется подобие панциря, а глаза расставлены не по бокам, а впереди, как у хищных видов. Китаец поспешил запечатлеть рыбу на видео, а после показал ролик нескольким рыбакам и специалистам по морской биологии.
Никто из экспертов так и не смог ответить, что именно за животное попалось жителю Фуцзянь. Не помогли последнему и многочисленные пользователи Сети, посмотревшие ролик. Некоторые предположили, что счастливец мог даже открыть какой-то доисторический либо неизвестный науке вид.
В мире
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:48