В Китае выловили странную рыбу с панцирем





В интернете появилось видео странной рыбы, внешность которой сильно отличается от прочих морских обитателей. Обнаружили существо в Тайваньском проливе провинции Фуцзянь, где недавно был сильный отлив. Когда океан освободил большую часть побережья, многие китайцы отправились искать на мелководье крабов, моллюсков и прочее.Бродя по пляжу, один из местных наткнулся на рыбу, которую раньше никогда не видел. У неё большой рот, на спине имеется подобие панциря, а глаза расставлены не по бокам, а впереди, как у хищных видов. Китаец поспешил запечатлеть рыбу на видео, а после показал ролик нескольким рыбакам и специалистам по морской биологии.Никто из экспертов так и не смог ответить, что именно за животное попалось жителю Фуцзянь. Не помогли последнему и многочисленные пользователи Сети, посмотревшие ролик. Некоторые предположили, что счастливец мог даже открыть какой-то доисторический либо неизвестный науке вид.