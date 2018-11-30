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Ролик от испанца-хохотуна о "знакомстве" с Ольгой Рапунцель покоряет мир

Участники скандального телепроекта "Дом-2" в большинстве своем довольно одиозные личности.

Из-за того, что перед всей страной они скандалят, выясняют отношения, дерутся, общество готово их осуждать, а порой высмеивать. На самых маргинальных участников часто делаются пародии, фотожабы и тому подобное.

Ролик от испанца-хохотуна о "знакомстве" с Ольгой Рапунцель покоряет мир

Разумеется, скандальная семейка Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель по количеству хайпа находится явно в лидерах. Молодые люди имеют немало хейтеров, которые высмеивают их при каждом удобном случае.

Нашумевший видеоролик про испанца-хохотуна уже известен всему миру. Вот и на видеохостинге YouTube есть ролик о том, как иностранец на проекте "познакомился" с Ольгой и её семейкой.

Ролик от испанца-хохотуна о "знакомстве" с Ольгой Рапунцель покоряет мир

Обаятельный дяденька с заразительным смехом расскажет много о секретах Рапунцель.




 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:50

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