Компания Honda решила отказаться от дизелей





Как стало известно, к 2021 году Hоnda намерена полностью прекратить выпуск и производство дизелей. К тому времени, по мнению аналитиков, 2/3 всех выпускаемых компанией авто будут оснащены электрической силовой установкой. Остальная их часть будет укомплектована гибридным двигателем, представляющим собой смесь электрического и бензинового моторов. Одним и первых авто, которые будут изменены, станет CR-V. Данный кроссовер будет оснащен гибридным 1,5-литровым двигателем, а количество моделей, которые компания планирует реализовать в течение года, составляет 60 тысяч.К 2019 году ожидается выход первой машины от Honda с электрическим двигателем. Прототип Urban EV, который был показан в рамках Фроанкфуртского моторшоу, уже проходит определенные дорожные испытания.