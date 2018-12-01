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Компания Honda решила отказаться от дизелей

Представители компании Honda сообщили о том, то они планируют полностью отказаться от дизельных двигателей. Автопроизводитель сосредоточится на выпуске гибридов, а также электромобилей.

Компания Honda решила отказаться от дизелей

Как стало известно, к 2021 году Hоnda намерена полностью прекратить выпуск и производство дизелей. К тому времени, по мнению аналитиков, 2/3 всех выпускаемых компанией авто будут оснащены электрической силовой установкой. Остальная их часть будет укомплектована гибридным двигателем, представляющим собой смесь электрического и бензинового моторов. Одним и первых авто, которые будут изменены, станет CR-V. Данный кроссовер будет оснащен гибридным 1,5-литровым двигателем, а количество моделей, которые компания планирует реализовать в течение года, составляет 60 тысяч.

К 2019 году ожидается выход первой машины от Honda с электрическим двигателем. Прототип Urban EV, который был показан в рамках Фроанкфуртского моторшоу, уже проходит определенные дорожные испытания.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:00

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