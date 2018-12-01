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На следующей неделе состоится закрытое тестирование Anthem

Разработчики компании Electronic Arts заявили, что на следующей неделе состоится закрытое тестирование игры Anthem. Оно пройдет 8 и 9 декабря, и попробовать боевик смогут геймеры на PS4, Xbox One и РС.

На следующей неделе состоится закрытое тестирование Anthem

Для того, чтобы принять участие в тестовом мероприятии, пользователи должны заполнить специальную форму на портале Electronic Arts. Запись открыта до 3 декабря. Разработчики отмечают, что один человек имеет право записаться лишь для тестирования на какой-то одной платформе. Также есть еще одно условие — геймеры не могут делиться в свободном доступе впечатлениями об игре, видеозаписями, скриншотами, а также вести трансляцию игрового процесса в Сети. Для владельцев PS4 и Xbox One необходимы подписки PS Plus и Xbox Live Gold.

Всего 8 и 9 декабря пройдет четыре тестирования и во время регистрации пользователь может выбрать удобное для себя время (8.12 — 18:00 : 21:00, 8.12 — 9.12 — 23:00 : 01:00, 9.12 — 18:00 : 21:00 и 9.12-10.12 — 23:00 : 01:00).

Выход Anthem пройдет 22 февраля. Для компьютера системные требования должны быть следующими: процессор  Intel Core i5-3570 или AMD FX-6350, операционная система - Windows 10, видеокарта - NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ) или AMD Radeon R9 390 (8 ГБ), объем оперативной памяти — 8 гигабайт, места на жестком диске — 60 гигабайт.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 06:00

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