АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Рестораны и другие места общепита влияют на загрязнение воздуха
EUR 75.89 USD 66.63
Курс валют на 30.11.2018

Стас Пьеха рассказал, какой подарок хочет на Новый Год

Известный российский певец Стас Пьеха во время открытия катка на Красной площади заявил, что на Новый Год хочет получить в подарок iPhone 10. Несмотря на то, что в состоянии купить его самостоятельно.

Стас Пьеха рассказал, какой подарок хочет на Новый Год
Стас Пьеха рассказал, о каком подарке мечтает на Новый Год. По его словам это последняя модель смартфона от компании Apple. Он хочет найти его под новогодней елкой, поскольку сам себе его покупать не собирается из принципа. «Я же артист, мне хоть какая-то халява должна быть?» - добавил певец.

Стас Пьеха рассказал, какой подарок хочет на Новый Год

Стасу Пьехе предложили попросить фанатов сделать ему такой презент, однако он отказался и отметил, что этот подарок хочет получить только от близких ему людей. В ответ он пообещал привезти много качественных снимков из отпуска, в который собирается уже в январе 2019 года.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Мадагаскарский метеорит является
Житель США украсил свой Nissan гирляндой из 4
Эксперт: Путин и Трамп не поздоровались на
Huawei разрабатывает конкурентную Android
Стас Пьеха рассказал, какой подарок хочет на
В Instagram добавили списки близких друзей
В BioWare намекнули на скорый выход Dragon Age 4
Хэтчбек Skoda Scala появился в оригинальном
Ксения Бородина сохранила союз с Курбаном
Nissan показал обновленный кроссовер Nissan
Ирина Алегрова вспомнила, как летала на вертолете
Регина Тодоренко рассказала, какую сумму ей
Главы МИД «Большой семерки» призвали Россию
Квартира Юлии Меньшовой вызывает зависть у её
Киевские концерты Little Big, Cream Soda и Noize
В Москве срочно госпитализирован академик Жорес
Ученые рассказали о пользе кофе для "сердечников"
Мария Погребняк проспорила детям "танец сбежавшей
Учёные обнаружили на околоземной орбите "двойной"
Андрей Малахов спас осужденную Виталину
Главный российский Дед Мороз рассказал, почему не
Самки тайваньских пауков-скакунов кормят
Видео с маленьким сыном Сергея Жукова не оставило
Эксперт высказался о запрете Киева на въезд
Samsung откажется от 3,5-мм разъёма для наушников
Съездившая в Крым итальянка рассказала, как дома
Xiaomi анонсировала "умный" дверной звонок за $29
В России начали тестирование грузового дрона
В подмосковном Королеве горит крупный ТЦ
Ученые: Жизнь на Земле могла появиться благодаря
Просмотреть все новости