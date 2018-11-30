Стас Пьеха рассказал, какой подарок хочет на Новый Год
Известный российский певец Стас Пьеха во время открытия катка на Красной площади заявил, что на Новый Год хочет получить в подарок iPhone 10. Несмотря на то, что в состоянии купить его самостоятельно.
Стас Пьеха рассказал, о каком подарке мечтает на Новый Год. По его словам это последняя модель смартфона от компании Apple. Он хочет найти его под новогодней елкой, поскольку сам себе его покупать не собирается из принципа. «Я же артист, мне хоть какая-то халява должна быть?» - добавил певец.
Стасу Пьехе предложили попросить фанатов сделать ему такой презент, однако он отказался и отметил, что этот подарок хочет получить только от близких ему людей. В ответ он пообещал привезти много качественных снимков из отпуска, в который собирается уже в январе 2019 года.
Стас Пьеха рассказал, о каком подарке мечтает на Новый Год. По его словам это последняя модель смартфона от компании Apple. Он хочет найти его под новогодней елкой, поскольку сам себе его покупать не собирается из принципа. «Я же артист, мне хоть какая-то халява должна быть?» - добавил певец.
Стасу Пьехе предложили попросить фанатов сделать ему такой презент, однако он отказался и отметил, что этот подарок хочет получить только от близких ему людей. В ответ он пообещал привезти много качественных снимков из отпуска, в который собирается уже в январе 2019 года.