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В Москве срочно госпитализирован академик Жорес Алферов

В Москве срочно госпитализирован известный российский академик Жорес Алферов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

В Москве срочно госпитализирован академик Жорес Алферов

По словам источника, Жорес Иванович был доставлен в одну из столичных клиник после резкого ухудшения здоровья.

88-летний Жорес Алферов является единственный лауреатом Нобелевской премии по физике, который на настоящее время проживает в России.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 16:40

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