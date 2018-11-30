В Москве срочно госпитализирован академик Жорес Алферов
В Москве срочно госпитализирован известный российский академик Жорес Алферов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
По словам источника, Жорес Иванович был доставлен в одну из столичных клиник после резкого ухудшения здоровья.
88-летний Жорес Алферов является единственный лауреатом Нобелевской премии по физике, который на настоящее время проживает в России.
По словам источника, Жорес Иванович был доставлен в одну из столичных клиник после резкого ухудшения здоровья.
88-летний Жорес Алферов является единственный лауреатом Нобелевской премии по физике, который на настоящее время проживает в России.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 16:40