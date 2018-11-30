Учёные обнаружили на околоземной орбите "двойной" астероид
Учёные обнаружили «двойной» астероид, находящийся на околоземной орбите. Исследователи использовали несколько радиотелескопов, чтобы выяснить детальные характеристики небесного тела.
Ещё в прошлом году на околоземной орбите был выявлен астероид. Учёные наблюдали космический объект долгое время с помощью нескольких сильнейших радиотелескопов и выявили, что он состоит из двух одинаковых по размеру и не соприкасающихся между собой объектов. Это открытие позволило учёным отнести обнаруженный объект к разряду двоичных систем, сообщает портал "ПолитЭксперт".
Первые признаки двойственности удалось зафиксировать с помощью телескопа американского аэрокосмического агентства NASA, расположенного в Калифорнии. Два других радиотелескопа подтвердили находку американских учёных. Исследователям удалось составить полную характеристику космического объекта и опубликовать результаты своих наблюдений.
Учёные установили, обнаруженные астероиды имеют тёмную поверхность, что означает их неспособность отражать солнечные лучи. Из-за этого астероиды найденной двоичной системы нельзя отнести к разряду каменистых астероидов, а также из-за различий в шероховатости и плотности структуры поверхности.
Ещё в прошлом году на околоземной орбите был выявлен астероид. Учёные наблюдали космический объект долгое время с помощью нескольких сильнейших радиотелескопов и выявили, что он состоит из двух одинаковых по размеру и не соприкасающихся между собой объектов. Это открытие позволило учёным отнести обнаруженный объект к разряду двоичных систем, сообщает портал "ПолитЭксперт".
Первые признаки двойственности удалось зафиксировать с помощью телескопа американского аэрокосмического агентства NASA, расположенного в Калифорнии. Два других радиотелескопа подтвердили находку американских учёных. Исследователям удалось составить полную характеристику космического объекта и опубликовать результаты своих наблюдений.
Учёные установили, обнаруженные астероиды имеют тёмную поверхность, что означает их неспособность отражать солнечные лучи. Из-за этого астероиды найденной двоичной системы нельзя отнести к разряду каменистых астероидов, а также из-за различий в шероховатости и плотности структуры поверхности.
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:24