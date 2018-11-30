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Учёные обнаружили на околоземной орбите "двойной" астероид

Учёные обнаружили «двойной» астероид, находящийся на околоземной орбите. Исследователи использовали несколько радиотелескопов, чтобы выяснить детальные характеристики небесного тела.

Учёные обнаружили на околоземной орбите "двойной" астероид

Ещё в прошлом году на околоземной орбите был выявлен астероид. Учёные наблюдали космический объект долгое время с помощью нескольких сильнейших радиотелескопов и выявили, что он состоит из двух одинаковых по размеру и не соприкасающихся между собой объектов. Это открытие позволило учёным отнести обнаруженный объект к разряду двоичных систем, сообщает портал "ПолитЭксперт".

Первые признаки двойственности удалось зафиксировать с помощью телескопа американского аэрокосмического агентства NASA, расположенного в Калифорнии. Два других радиотелескопа подтвердили находку американских учёных. Исследователям удалось составить полную характеристику космического объекта и опубликовать результаты своих наблюдений.

Учёные установили, обнаруженные астероиды имеют тёмную поверхность, что означает их неспособность отражать солнечные лучи. Из-за этого астероиды найденной двоичной системы нельзя отнести к разряду каменистых астероидов, а также из-за различий в шероховатости и плотности структуры поверхности.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:24

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