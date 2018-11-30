Хэтчбек Skoda Scala появился в оригинальном камуфляже





Чешский автоконцерн Skoda подготовил новый хэтчбек Scala к выставке в Тель-Авиве, которая состоится 6 декабря. Производитель поделился несколькими снимками экстерьера и салона авто, однако скрыл кузов за камуфляжем. Представление машины доверили пражскому художнику с псевдонимом Chemis.Мастер стрит-арта сумел полностью вписать Scala в картину Стены Леннона в Мала Страна. с 1970-х ограду Мальтийского сада разрисовывают различные уличные художники.Также на сайте Skoda появились фотографии салона хэтчбека. Отличается интерьер приборной цифровой панелью, блоком климат-контроля и 9,2-дюймовым дисплеем. Дизайн Scala будет напоминать концепт Vision RS.Длина кузова составит 4,3 метра, ширина - 1,7 м, высота - 1,4 м. Размер багажника в линейке будет одним из самых больших - до 1410 л. Владелец сможет выбрать один из пяти бензиновых TSI и дизельных TDI моторов с отдачей 90-150 л. с.