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Хэтчбек Skoda Scala появился в оригинальном камуфляже

Хэтчбек Skoda Scala появился на улицах Праги в оригинальном ярком камуфляже. Разрисовали кузов в стиле стрит-арта на Стене Леннона.

Хэтчбек Skoda Scala появился в оригинальном камуфляже

Чешский автоконцерн Skoda подготовил новый хэтчбек Scala к выставке в Тель-Авиве, которая состоится 6 декабря. Производитель поделился несколькими снимками экстерьера и салона авто, однако скрыл кузов за камуфляжем. Представление машины доверили пражскому художнику с псевдонимом Chemis.

Мастер стрит-арта сумел полностью вписать Scala в картину Стены Леннона в Мала Страна. с 1970-х ограду Мальтийского сада разрисовывают различные уличные художники.

Хэтчбек Skoda Scala появился в оригинальном камуфляже

Также на сайте Skoda появились фотографии салона хэтчбека. Отличается интерьер приборной цифровой панелью, блоком климат-контроля и 9,2-дюймовым дисплеем. Дизайн Scala будет напоминать концепт Vision RS.


Длина кузова составит 4,3 метра, ширина - 1,7 м, высота - 1,4 м. Размер багажника в линейке будет одним из самых больших - до 1410 л. Владелец сможет выбрать один из пяти бензиновых TSI и дизельных TDI моторов с отдачей 90-150 л. с.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:05

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