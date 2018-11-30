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Андрей Малахов спас осужденную Виталину Цымбалюк-Романовскую от «расстрела»

Знаменитый российский телеведущий Андрей Малахов в эфире своей программы «Прямой эфир» смог доказать, что украинская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская не является мошенницей и воровкой. И тем самым спас ее от «расстрела». Однако теперь и его передаче требуется защита.

Андрей Малахов спас осужденную Виталину Цымбалюк-Романовскую от «расстрела»
На протяжении года, когда проходил бракоразводный процесс между Виталиной Цымбалюк-Романовской и известным российским актером Арменом Джигарханяном, Андрей Малахов в своей студии неоднократно боролся за честь девушки. Публика буквально не могла простить пианистке ее красоту и молодость. Ей приписывали многочисленные романы, один из которых был с певцом Прохором Шаляпиным. Чтобы доказать свою невиновность, она посетила «Прямой эфир» около двадцати раз. Телеведущий смог убедить публику в том, что бывшая жена Джигарханяна - беззащитный ангел.

Андрей Малахов спас осужденную Виталину Цымбалюк-Романовскую от «расстрела»

Однако сегодня телеведущий Андрей Малахов и сам нуждается в защите, вернее, его телепередача. Дело в том, что такие актеры как Андрей Мерзликин, Алика Смехова и Мария Шукшина выступили с требованием запретить к показу «Прямой эфир». Уже идет сбор подписей. В защиту передачи встала Цымбалюк-Романовская, которая утверждает, что благодаря таким шоу люди имеют возможность отстаивать свое мнение и честное имя.

Ранее Людмила Чурсина категорически отказалась принимать участие в подобных шоу.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:16

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