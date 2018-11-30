Андрей Малахов спас осужденную Виталину Цымбалюк-Романовскую от «расстрела»

На протяжении года, когда проходил бракоразводный процесс между Виталиной Цымбалюк-Романовской и известным российским актером Арменом Джигарханяном, Андрей Малахов в своей студии неоднократно боролся за честь девушки. Публика буквально не могла простить пианистке ее красоту и молодость. Ей приписывали многочисленные романы, один из которых был с певцом Прохором Шаляпиным. Чтобы доказать свою невиновность, она посетила «Прямой эфир» около двадцати раз. Телеведущий смог убедить публику в том, что бывшая жена Джигарханяна - беззащитный ангел.