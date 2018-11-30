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Мария Погребняк проспорила детям "танец сбежавшей из зоопарка обезьяны"

Российская модель Мария Погребняк разместила на своей страничке в Instagram забавное видео, на котором исполнила «танец сбежавшей из зоопарка обезьяны». Показанные «танцевальные па» стали результатом её спора с детьми.

Мария Погребняк проспорила детям "танец сбежавшей из зоопарка обезьяны"

Жена известного футболиста Павла Погребняка Мария недавно проиграла в споре со своими детьми, и ей пришлось изобразить забавный танец. Она рассказала, что не смогла забыть сыну гол, он отбил летящий мяч, и таким образом мама оказалась проигравшей стороной. Как проигравшей, ей и пришлось изображать смешные движения, чем она немало позабавила детей, а заодно и подписчиков, поделившись с ними роликом.

Комментируя пост Погребняк, подписчики восхищаются их дружной семьёй, но при этом жалеют находящуюся в доме мебель и технику, которую можно разбить во время таких активных домашних развлечений. Некоторые же отмечают худобу Марии и задают ей много вопросов по поводу состояния её здоровья.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:27

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