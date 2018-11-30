Мария Погребняк проспорила детям "танец сбежавшей из зоопарка обезьяны"

Жена известного футболиста Павла Погребняка Мария недавно проиграла в споре со своими детьми, и ей пришлось изобразить забавный танец. Она рассказала, что не смогла забыть сыну гол, он отбил летящий мяч, и таким образом мама оказалась проигравшей стороной. Как проигравшей, ей и пришлось изображать смешные движения, чем она немало позабавила детей, а заодно и подписчиков, поделившись с ними роликом.Комментируя пост Погребняк, подписчики восхищаются их дружной семьёй, но при этом жалеют находящуюся в доме мебель и технику, которую можно разбить во время таких активных домашних развлечений. Некоторые же отмечают худобу Марии и задают ей много вопросов по поводу состояния её здоровья.