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Самый тяжелый мальчик в мире похудел на 100 кг и сходил в кино

Самому тяжелому в мире подростку удалось похудеть на 100 кг и выбраться на сеанс в кинотеатр. Вес 14-летнего жителя индийской столицы Дели достигал 237 кг.

Самый тяжелый мальчик в мире похудел на 100 кг и сходил в кино

Уже в 5 лет мальчик питался вредной пищей, например, жареной картошкой, а из напитков в рационе присутствовали лишь сладкие газировки. К 8 годам ребенок весил уже 80 кг, и только в конце прошлого года родители решились на посещение врача. Ему прописали специальные таблетки, но, по словам матери, они только навредили ее ребенку и сделали его еще более необщительным и малоподвижным. Мальчик растерял лучших друзей и образование получал на дому.


Не так давно самому тяжелому мальчику в мире хирурги решились провести желудочное шунтирование. А затем ему была прописана диета, которая богата на здоровую еду. В результате он сбросил 100 кг, а в июне 2018 года ребенок смог уверенно и самостоятельно прогуляться и даже посетить кинотеатр. Мальчик признался, что в его планах худеть и дальше, чтобы иметь возможность жить нормальной жизнью.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:50

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