Самый тяжелый мальчик в мире похудел на 100 кг и сходил в кино





Уже в 5 лет мальчик питался вредной пищей, например, жареной картошкой, а из напитков в рационе присутствовали лишь сладкие газировки. К 8 годам ребенок весил уже 80 кг, и только в конце прошлого года родители решились на посещение врача. Ему прописали специальные таблетки, но, по словам матери, они только навредили ее ребенку и сделали его еще более необщительным и малоподвижным. Мальчик растерял лучших друзей и образование получал на дому.Не так давно самому тяжелому мальчику в мире хирурги решились провести желудочное шунтирование. А затем ему была прописана диета, которая богата на здоровую еду. В результате он сбросил 100 кг, а в июне 2018 года ребенок смог уверенно и самостоятельно прогуляться и даже посетить кинотеатр. Мальчик признался, что в его планах худеть и дальше, чтобы иметь возможность жить нормальной жизнью.