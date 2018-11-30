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"Люблю тебя верниковской любовью": Игорь Верник поздравил сына с 19-летием

Игорь Верник поздравил в Instagram сына Григория с 19-летием. Артист признался, что наследник стал ему другом и учителем.

"Люблю тебя верниковской любовью": Игорь Верник поздравил сына с 19-летием

30 ноября сыну Игоря Верника исполнилось 19 лет, о чём не забыл напомнить поклонникам звёздный отец начинающего актёра. На странице телеведущего появился пост с фотографией отпрыска и поздравление, где он признаётся Григорию в большой любви. Артист пишет, что очень требователен к наследнику, однако считает его настоящим другом и даже прислушивается к нему, учась чему-то новому.

"Хочу, чтоб ты был верен себе и здоров! У тебя очень чуткая душа и абсолютно правильная жизненная позиция! Я люблю тебя безумной верниковской любовью!" - признался актёр.

До этого Верник писал, что сын пошёл по его стопам и поступил в МХАТ в 17 лет. Свой первый зачёт Григорий сдавал тому же самому педагогу, с которым занимался его отец 30 лет назад.

Родился общий ребёнок в семье Верника и его первой жены Марии, однако в 2009 пара разошлась. Бывшие супруги поддерживают тёплые отношения ради сына, который очень близок с папой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:38

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