"Люблю тебя верниковской любовью": Игорь Верник поздравил сына с 19-летием

"Хочу, чтоб ты был верен себе и здоров! У тебя очень чуткая душа и абсолютно правильная жизненная позиция! Я люблю тебя безумной верниковской любовью!" - признался актёр.

30 ноября сыну Игоря Верника исполнилось 19 лет, о чём не забыл напомнить поклонникам звёздный отец начинающего актёра. На странице телеведущего появился пост с фотографией отпрыска и поздравление, где он признаётся Григорию в большой любви. Артист пишет, что очень требователен к наследнику, однако считает его настоящим другом и даже прислушивается к нему, учась чему-то новому.До этого Верник писал, что сын пошёл по его стопам и поступил в МХАТ в 17 лет. Свой первый зачёт Григорий сдавал тому же самому педагогу, с которым занимался его отец 30 лет назад.Родился общий ребёнок в семье Верника и его первой жены Марии, однако в 2009 пара разошлась. Бывшие супруги поддерживают тёплые отношения ради сына, который очень близок с папой.